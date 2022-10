Premio speciale a Niccolò Fabi

Nel servizio di Antonella Pallante le interviste a Niccolò Fabi e Valentina Pozzi, Regista Videoclip "Andare Oltre".

Il premio Roma Videoclip è stato consegnato a Niccolò Fabi che ha ricevuto il riconoscimento per i suoi 25 anni di carriera e per il videoclip Andare oltre, diretto da Valentina Pozzi. Nel suo percorso artistico tanta musica, sperimentazione e un evidente avvicinamento al sound d'oltreoceano.

Cantautore, produttore e polistrumentista, negli anni ha continuato a lavorare sul rapporto tra parole e musica ed è anche responsabile della sezione "canzone" presso la scuola Officina delle arti Pierpaolo Pasolini.

Con oltre 90 canzoni, 9 dischi in studio, 2 raccolte ufficiali, 1 progetto sperimentale come produttore, 1 disco di inediti con la band Fabi, Silvestri, Gazzè, 2 Targhe Tenco per “Miglior Disco in Assoluto”, è stato giudicato dalla critica uno dei più interessanti cantautori italiani.