Il Musical Rock per eccellenza

Lo show di Richard O’Brien ha viaggiato in più di 30 paesi, è stata tradotta in più di 20 lingue, e ne è stata tratta una versione cinematografica nel ’75 diventata poi un cult. La pellicola più proiettata della storia del cinema, ha visto fra i ruoli principali Tim Curry nei panni di Frank, Susan Sarandon in Janet e lo stesso O'Brien in Riff Raff.

Uno spettacolo che ogni sera si rinnova, grazie alla partecipazione attiva di tutti quegli appassionati che in teatro si presentano con travestimenti a tema, recitano, cantano e danzano lasciandosi trascinare da quei successi senza tempo.

nel servizio di Stefania Cappa il regista Christopher Luscombe e Claudio “Greg” Gregori voce narrante del musical