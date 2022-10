Galleria Borghese: i preziosi dipinti su pietra

Per scoprire i piccoli tesori di pietra della Galleria Borghese, bisogna varcare la porta dei Depositi, uno spazio non accessibile al pubblico che ha l'aspetto di una vera e propria quadreria. Qui è custodito un notevole gruppo di splendide pietre dipinte tra cinque e seicento, attualmente al centro un accurato intervento di restauro in vista di una mostra alla Galleria Borghese che aprirà le porte ai visitatori il 25 ottobre.

Tra i vari dipinti quelli sulla pietra paesina, sintesi perfetta tra natura e artificio. E quelli su supporto scuro per creare suggestive scene notturne.

Spesso le pietre dipinte venivano regalate come dono per raffinati collezionisti, tra questi non poteva mancare il creatore della Galleria Borghese, il cardinale Scipione.



Quando furono realizzate, si pensava che la pittura su un materiale come la pietra avrebbe garantito loro l'eternità: in realtà anche queste opere risentono dei segni del tempo e necessitano di grande cura e attenzione come un preziosissimo ovale in lapislazzuli.



Materiali capaci di evocare il soggetto stesso, di confrontarsi con l’Antico e con le altre arti, partecipando alla costruzione del significato dell’immagine.

Puntare i riflettori sulle pietre dipinte vuole essere anche un invito al visitatore ad assumere uno sguardo lento e accurato, per una modalità più consapevole di fruizione delle opere d' arte.