Attesa e cautela per Alessia Piperno

Aveva annunciato la sua imminente partenza dall'Iran, destinazione Pakistan, per dare una mano ad un villaggio alluvionato che aveva visitato mesi prima. Alessia Piperno, nei suoi video via Instagram, aveva raccontato il suo viaggio, le sue perplessità sul velo, il suo amore per l'Iran; aveva detto quel che pensava della condizione della donna, da donna che viaggia da sola.

Oggi è trascorsa una settimana dal suo arresto. La Farnesina chiede riserbo e tratta per il rilascio della giovane. In Iran ci sono altri otto occidentali attualmente reclusi, mentre proseguono le manifestazioni in tutto il Paese dopo la morte in carcere della curda iraniana Mahsa Amini, quasi un mese fa.