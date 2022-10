La ragazza, tirocinante al Policlinico Umberto primo di Roma all'alba di ieri si reca al pronto soccorso, " aiutatemi- dice- mi hanno violentata in reparto".

sotto accusa un infermiere di 55 anni, dipendente dell'ospedale.

Tutto si sarebbe consumato in pochi minuti. la notte di giovedì, nel reparto di urologia, l'uomo con una scusa avrebbe attirato la tirocinante in uno sgabuzzino, chiuso la porta a chiave e abusato di lei.

Sotto shock la ragazza corre al pronto soccorso dove i medici di turno attivano immediatamente il percorso rosa per le donne vittime di abusi. sul posto arrivano gli agenti di polizia del commissariato interno alla Sapienza. La ventenne sporge denuncia, pochi minuti dopo l'uomo viene fermato, interrogato e poi rilasciato. si indaga per violenza sessuale aggravata.

Intanto l'azienda ospedaliera ha sospeso dal servizio l'infermiere. Si è costituita parte lesa e sporto denuncia contro i presunti responsabili.

Sconcerto e solidarietà alla giovane arriva anche dall'assessore alla sanità regionale Alessio D'Amato.

La cartella clinica della ragazza è agli atti, gli agenti della polizia hanno eseguito un sopralluogo dove sarebbero accaduti i fatti. si cercano conferme alla ricostruzione fornita dalla vittima anche con l’analisi delle tracce di dna lasciate dal sospettato. Al vaglio anche il fatto se il 55enne, in passato sia stato coinvolto in analoghe vicende di violenza sulle donne.

nel servizio l'intervista a Fabrizio D'Alba- Direttore generale Policlinico Umberto 1°