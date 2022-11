21 anni fa la strage di via Ventotene

Roma non dimentica la strage di via Ventotene, avvenuta 21 anni fa. Questa mattina cerimonia di commemorazione e deposizione di una corona di fiori in ricordo delle vittime. Presente anche il sindaco Roberto Gualtieri. La mattina del 27 novembre del 2001 quattro civili e quattro vigili del fuoco, intervenuti a prestare soccorso, persero la vita a seguito di una forte esplosione in un palazzo causata da una fuga di gas.