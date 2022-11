270 multe per eccesso di velocità nel fine settimana

Si arriva a sequestrare anche quattro patenti in un solo turno.

È quello che ci dicono gli agenti di polizia locale di Roma impegnati negli ordinari controlli sulle strade della capitale.

Dalle quattromiladuecento verifiche effettuate nel fine settimana sono emerse più di settecento violazioni al codice della strada. Tra queste duecentosettanta sono stati i casi di superamento dei limiti di velocità rilevati con autovelox.

Le strade della capitale sono costellate da altari, cartelli e fiori che rendono omaggio alle proprie vittime. Come lo striscione affisso sul sottopassaggio di Via Marco Polo in ricordo di una ragazza che in quel punto ha perso la vita. A un centinaio di metri di distanza due sorelle sono morte sull'auto su cui viaggiavano finita contro un albero.

E il lavoro della polizia locale non riguarda solo gli automobilisti. Nella movida di questo fine settimana in quattro sono stati fermati per risse in strada. In un caso è scattato l'arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Si tratta di un venditore abusivo che operava nella zona di Trastevere. Ora è in cella in attesa del processo per direttissima