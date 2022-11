A Civitavecchia il murale mangia smog

L'effetto anti inquinamento è quello che eserciterebbero sette alberi piantati in un parco.

Dopo Roma, Milano, Napoli e Palermo anche Civitavecchia ha il suo murale mangia smog.

"Un giorno dell'onda", è il titolo dell'opera di 180 metri quadrati dipinta su una parete del centro storico civitavecchiese dall'artista romano Hitnes. La creazione fa parte del progetto "Earth", voluto dalla fondazione Angelo e Mafalda Molinari Onlus. La raffigurazione, che riproduce un paesaggio marino, dice Inge Molinari, presidente della fondazione, “è stata realizzata con una speciale vernice che assorbe fino a quasi il 90% di alcuni agenti inquinanti. Purifica l'aria ed elimina i batteri.”

L'eco-opera di Civitavecchia è in grado di neutralizzare l'inquinamento prodotto da 38,5 auto a benzina euro 6 al giorno. Come 180 m² di bosco. Oltre la funzione purificatrice sull'aria, il murale, secondo i promotori dell'iniziativa, intende stimolare la fantasia di chi lo guarda e sensibilizzare, in particolare i più giovani, sui temi ambientali.