A scuola di pace

"La pace ci riguarda tutti, sempre. fatevi poeti di pace". E' il nuovo appello rivolto da Papa Francesco ai 6mila ragazzi arrivati a Roma da tutta Italia per partecipare, nell'aula Paolo Sesto, all'incontro promosso per sensibilizzare i più giovani a prendersi cura dell'altro. La santa sede disposta a mediare per porre fine al conflitto in Ucraina. Una guerra che va avanti da più di nove mesi.

Nel servizio di Isabella Di Chio l'intervista a Flavio Lotti - coordinatore marcia Perugia Assisi