All'Ardeatino un murale per Ennio Morricone

Nel giorno in cui avrebbe compiuto 94 anni, svelato un murale dello street artist Lucamaleonte, dedicato al grande compositore Ennio Morricone, a 2 anni dalla scomparsa. Campeggia sulla facciata di una palazzina Ater, in piazza Lorenzo Lotto, nel quartiere Tor Marancia. Tanta l'emozione per Marco Morricone, il figlio del grande compositore. L’opera, promossa dall’As Roma e dall’Ater con il patrocinio della Regione Lazio, rientra tra le iniziative messe in campo dal club giallorosso per i 150 anni di Roma Capitale. Il progetto ha lasciato ai tifosi la scelta di design e colori attraverso una votazione on line.

Il servizio di Stefania Cappa