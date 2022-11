All'esplorazione delle frontiere della scienza

Oltre quattrocento conferenze e centinaia di eventi all'Auditorium Parco della Musica per il Festival delle Scienze. Dopo due anni il pubblico torna di nuovo in presenza per incontrare di persona ricercatori e divulgatori. Oltre 16mila gli studenti delle scuole giunti da tutta Italia.

Nelle interviste di Mauro Scanu, la biologa e divulgatrice Barbara Gallavotti, l'astrofisica e Chief Diversity Officer dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA), Ersilia Vaudo, il fisico e conduttore radiotelevisivo della BBC, Jim Al Khalili.