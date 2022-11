Anzio e Nettuno sciolti per mafia

Era stata l'inchiesta Tritone della DDA di Roma del febbraio scorso a svelare i pesanti condizionamenti della 'ndrangheta sulla vita di Anzio e Nettuno.

65 gli arresti, le mani delle cosche, soprattutto Modaffari, Perronace e Gallace, su tutto: rifiuti, scuole, spiagge. Le infiltrazioni della criminalità nelle due amministrazioni locali certificate dalle carte: "con l'aggiudicazione degli appalti comunali - si legge nell'ordinanza - sfruttando i rapporti con i compiacenti esponenti degli organi comunali". Una dozzina - secondo gli inquirenti - gli assessori avvicinati dei due centri litorali.

A Giugno era stato sciolto il consiglio comunale di Nettuno, adesso quello di Anzio. Ora i due municipi sono commissariati: la decisione è stata presa nel corso della riunione dei Consigli dei ministri, durata oltre tre ore, che ha approvato la legge di bilancio. Era stato lo stesso Piantedosi, in qualità di Prefetto di Roma, a proporre la procedura, ora l'ha chiusa come ministro.

Due città di mare: stesso sistema di controllo criminale. Una vera e propria locale di 'ndrangheta. I Gallace ad Anzio avevano stretto legami con la politica, dalle intercettazioni emergevano le pressioni sulle elezioni del 2018, gli appalti truccati, le attività criminali. A Nettuno la situazione non era da meno, le indagini sulle infiltrazioni nelle elezioni del 2019. Voti in cambio di appalti. Ora le urne per i due comuni sono più lontane: per un anno e mezzo governeranno i commissari.