Biglietto Atac a 2 euro. Altolà della Regione

Trasporti sempre più salati. Da 2023 i biglietti Atac dovrebbero costare di più. Quello classico di 100 minuti passerebbe da 1 euro e 50 a due. 11 euro in più per l'abbonamento mensile. 100 euro in più per l'annuale.

Un incremento deciso già 4 anni fa quando fu siglato il contratto di servizio fra Trenitalia e Regione, valido fino al 2032. Documento che comprende anche le tariffe dei Bit Metrebus, i biglietti integrati a tempo.

La notizia ha ripreso a circolare soprattutto dopo le recenti vicissitudini degli utenti di alcune linee interurbane.

La regione rassicura: si lavora per reperire i fondi così da evitare l'aggravio, soprattutto sulle fasce più deboli.

Il servizio di Ines Siano