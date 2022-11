Caro Natale. Le festività si avvicinano e i prezzi di panettoni e pandori aumentano

Sarà un Natale caro, quello che sta per arrivare. Nei supermercati da qualche giorno sono pronti gli scaffali riservati ai dolci tipici delle feste e si nota già un aumento dei prezzi di panettone e pandoro rispetto allo scorso anno, anche se la grande distribuzione riesce a contenere più facilmente i costi e dunque le ricadute sul prezzo al consumo dei prodotti.

Gli aumenti secondo Confesercenti dal pandoro fino al torrone vanno dal 25 al 40%. E Si prevedono rincari anche per vini e spumanti.

Altro discorso invece per le pasticcerie e le attività artigianali, che offrono prodotti di qualità, fronteggiano aumenti dei costi delle materie prime. Più 100% lo zucchero, più 20% la farina. Senza contare l'aumento dell'energia utilizzata per far funzionare i macchinari.



Nel servizio di Paolo Martini Claudio Pica, Fiepet Confesercenti e il negoziante Marco Andreotti