Centrale del Latte, l'ansia dei dipendenti

Un' assemblea il 17 per decidere su una giornata di sciopero proclamata per il 22 alla Centrale del Latte.

Le voci dei dipendenti che entrano nel primo turno di lavoro testimoniano le preoccupazioni dopo l'annuncio da parte della multinazionale francese - che gestisce l'azienda da oltre 20 anni - di restituzione delle sue quote azionarie. Una decisione giunta come un fulmine a ciel sereno ma quasi certamente inevitabile, in vista di una sentenza della Cassazione che dovrebbe confermare le decisioni già prese dai tribunali: la vendita a Parmalat non fu legittima, le azioni devono tornare al Campidoglio. Per ora dal Comune non ci sono commenti.

Una storia lunga quella della Centrale del latte di Roma. L'azienda nasce nel lontano 1 ottobre 1910 ma la denominazione con cui la conosciamo oggi è del 1933. Degli oltre 100 anni di storia, sono gli ultimi 25 ad essere particolarmente travagliati. Nel '97 il Comune di Roma, con il sindaco Francesco Rutelli, decide la privatizzazione: la compra la Cirio di Sergio Cragnotti che diventa principale azionista della nuova Spa con il 75% delle azioni: la clausola di acquisto, però, prevede la non vendibilità dell'impianto per almeno 5 anni. I guai finanziari dell'imprenditore, invece, lo costringono a cederla alla Parmalat di Callisto Tanzi, dopo solo un anno. Il Comune di Roma così incassa la penale, ma partono i ricorsi: nel 2000 Fattoria Latte Sano diffida il Campidoglio ritenendo non valido il passaggio ai nuovi proprietari.

Nel frattempo, nel 2011, Parmalat passa ai francesi di Lactalis e la vicenda si ingarbuglia tra le aule di tribunale. Sono tre, infatti, le sentenze che stabiliscono che la vendita di 14 anni prima ai privati era nulla: il Tar del Lazio nel 2007, il Consiglio di Stato nel 2012 e il Tribunale civile di Roma nel 2013. Ma l'azienda resta in mano a Lactalis-Parmalat: l'iter giudiziario, infatti, è ancora in corso.

A gennaio era attesa la decisione della Cassazione. Ma a sorpresa Lactalis ha deciso di voler restituire le sue quote, il 75% delle azioni, al Comune. La società, però, dovrà rendere anche i dividendi distribuiti dal 2005 al 2012, pari a circa 65 milioni di euro.