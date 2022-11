Centrale del Latte, una storia ultracentenaria

È una storia lunga quella della Centrale del latte di Roma. L'azienda nasce nel lontano 1 ottobre 1910 ma la denominazione con cui la conosciamo oggi è del 1933. Degli oltre 100 anni di storia, sono gli ultimi 25 ad essere particolarmente travagliati. Nel '97 il Comune di Roma, con il sindaco Francesco Rutelli, decide la privatizzazione: la compra la Cirio di Sergio Cragnotti che diventa principale azionista della nuova Spa con il 75% delle azioni: la clausola di acquisto, però, prevede la non vendibilità dell'impianto per almeno 5 anni. I guai finanziari dell'imprenditore, invece, lo costringono a cederla alla Parmalat di Callisto Tanzi, dopo solo un anno. Il Comune di Roma così incassa la penale, ma partono i ricorsi: nel 2000 Fattoria Latte Sano diffida il Campidoglio ritenendo non valido il passaggio ai nuovi proprietari.

Nel frattempo, nel 2011, Parmalat passa ai francesi di Lactalis e la vicenda si ingarbuglia tra le aule di tribunale. Sono tre, infatti, le sentenze che stabiliscono che la vendita di 14 anni prima ai privati era nulla: il Tar del Lazio nel 2007, il Consiglio di Stato nel 2012 e il Tribunale civile di Roma nel 2013. Ma l'azienda resta in mano a Lactalis-Parmalat: l'iter giudiziario, infatti, è ancora in corso.

A gennaio era attesa la decisione della Cassazione. Ma a sorpresa Lactalis ha deciso di voler restituire le sue quote, il 75% delle azioni, al Comune. La società, però, dovrà rendere anche i dividendi distribuiti dal 2005 al 2012, pari a circa 65 milioni di euro.