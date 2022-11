C'erano una volta le edicole

Edicole in crisi. Un'emorragia di chiusure che non risparmia nessuna provincia del Lazio. A Roma, nel 2017, erano 900, oggi sono soltanto 600; nel pontino da 190 si è passati a 140, nel reatino su 80 solo 59 chioschi sono ancora in attività; sempre nel 2017, nel viterbese, da 150 si è passati a 95. In Ciociaria, la crisi è ancora più evidente: su 280 solo 150 chioschi sono riusciti a sopravvivere.

Nel servizio di Rossella Santilli:

Enrico Iannelli, segretario Sinagi Roma

Lazzaro Pappagallo, segretario Associazione Stampa Romana

Marina Aquilanti, edicolante