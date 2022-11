Corso Francia: chiesta l'archiviazione

La toppa a Corso Francia non c'è più. Nemmeno Leonardo Lamma, il 19enne che ha perso la vita lo scorso 7 aprile in un incidente con il proprio scooter. Colpa del rattoppo fatto in fretta e furia per chiudere una voragine, insistono la famiglia del ragazzo e i legali. Diversa evidentemente la risoluzione del pubblico ministero che ha depositato domanda di archiviazione. La controversia gira intorno alla consulenza di Antonio Moroni che indica nell'alta velocità del mezzo la causa della caduta e non nel rialzo dell'asfalto. Ma la velocità del giovane - secondo le ricostruzioni - era di 27 km orari. In realtà i vigili non hanno potuto constatare il dosso perchè la notte successiva all'incidente la strada è stata definitivamente riasfalata. I legali della famiglia hanno depositato una istanza per chiedere un incidente probatorio: definiscono "inquietanti" le conclusioni del perito e insistono sulle testimonianze raccolte nelle ore succissive da altri scooteristi che avevano dichiarato di aver rischiato la caduta per l'avvallamento lasciato dai lavori. Ora la parola passa al Gip: deve decidere se firmare l'archiviazione o respingerla.