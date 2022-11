Destra contro sinistra, a Sommacampagna tensioni tra giovani

Un episodio con molti aspetti ancora da chiarire quello di ieri sera a via Sommacampagna, a Roma, luogo che ricorda gli scontri politici degli anni ‘70, anche se per fortuna stavolta le conseguenze sono state meno gravi che in passato.

Nel servizio di Filippo Pala le interviste a Francesco Todde, Presidente Gioventù nazionale Roma, Enrico Dell’Amico, Rappresentante istituto del Liceo Plinio e Stefano Capocaccia, Vicepreside Liceo Plinio.