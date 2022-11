Dopo la morte di Daniel Guerini, siamo tornati sulla Via Palmiro Togliatti

Siamo tornati sulla Via Palmiro Togliatti a Roma dove il 24 Marzo del 2021 in un incidente stradale ha perso la vita Daniel Guerini, 19 anni, giovane promessa della Primavera della Lazio. Su questa strada continuano a sfrecciare ad alta velocità le auto. I comitati di quartiere chiedono i controlli delle forze dell'ordine. Davide uno dei tanti amici di Guero non dimentica la tragica morte di Daniel. Lo ha incontrato Rossella Santilli