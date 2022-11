Drammatico incidente sulla Roma-Civitavecchia: due morti e due feriti gravi, salva una bimba

Drammatico incidente sulla Roma-Civitavecchia: due persone hanno perso la vita in uno scontro fra un camper, un tir, un furgone e un’auto. Secondo le prime ricostruzioni, intorno all’una e mezza di notte, il camper si sarebbe fermato sulla corsia di sorpasso, forse per un guasto. Il furgone, sul quale viaggiavano due persone e l’auto, con a bordo una coppia e la loro bimba di quattro anni, si sarebbero fermati per soccorrerlo. Poco dopo, l’impatto fatale: un tir li ha travolti, dando inizio ad una carambola. Le vittime sono il conducente del camper, il cui corpo è stato ritrovato sull’asfalto a trenta metri dal suo mezzo e uno dei due conducenti del furgone, finito al di là del guard-rail insieme all’altro passeggero, trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma. Illesi la bimba e il padre, mentre la madre, è stata ricoverata in codice rosso all'Ospedale Policlinico Gemelli. L’autista del tir ha riportato solo una ferita alla mano destra ed è stato trasportato al Grassi per accertamenti. Giunti sul posto, i soccorritori di Ares, polizia, vigili del fuoco e operatori Anas si sono trovati di fronte ad un groviglio di lamiere.