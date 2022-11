E' arrivato Solbakken!

Ola Solbakken, primo rinforzo del mercato invernale giallorosso, è sbarcato oggi a Fiumicino intorno alle 14, proveniente da Oslo. Ad accompagnarlo la fidanzata e il procuratore.

Il giocatore norvegese arriva dal Bodø/Glimt, e i tifosi romanisti hanno imparato a conoscerlo a loro spese l'anno scorso, in occasione delle 4 partite che la Roma, in Conference League, ha disputato contro la squadra scandinava. In particolare nella prima, la clamorosa disfatta per 6-1 che causò polemiche ed epurazioni nella rosa da parte del tecnico Mourinho, Solbakken andò a segno due volte. L'attaccante esterno si ripeté poi con un gran sinistro da fuori area anche nella partita di ritorno all'Olimpico, pareggiata 2-2.

Solbakken, in 91 partite con il Bodø/Glimt, ha realizzato 20 gol e servito 24 assist. Ora si sottoporrà alle visite mediche e firmerà con la Roma un contratto fino al 2027 a poco più di un milione di euro a stagione. E' esclusa la sua partecipazione alla tournée dei giallorossi in Giappone. La partenza della squadra per Tokyo è in programma domani e manca il nulla osta del Bodø/Glimt, necessario perché il giocatore possa essere utilizzato prima di gennaio.

L'ingresso di Solbakken nella rosa di Trigoria potrebbe accelerare l'uscita di un altro attaccante, l'uzbeko Shomurodov, richiesto dalla Cremonese.