Giorgia ritorna con il nuovo singolo "Normale"

Una delle più grandi voci italiane ha fatto il suo ritorno sulle scene. Si tratta di Giorgia, che ha pubblicato il nuovo singolo "Normale". Prodotto da Big Fish, il brano arriva a sei anni di distanza dall'ultimo album di inediti “Oro Nero” e anticipa il suo prossimo progetto discografico. Il brano “Normale” porta la firma di Mahmood, Faini, Dagani e Fracchiolla. Ad accompagnare il singolo un cortometraggio, girato in presa diretta per le vie di Roma, con la regia di Rocco Papaleo. La cantante romana va in giro per la Capitale a chiedere: “ Cosa vuol dire essere normale?”

Il servizio di Antonella Pallante, montaggio Marco Angeletti