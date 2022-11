Per la prima volta una mostra riunisce il ciclo di affreschi di Annibale Carracci per la decorazione della cappella Herrera. Al Tg Lazio in anteprima i dipinti murali di uno tra i più importanti pittori del 500. Nel servizio di Donatella Ansovini l'intervista a Andrés Úbeda de los Cobos - Curatore della Mostra