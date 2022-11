Harry Greb per le donne iraniane

Si chiama “Iran W” ed è un'opera dello street artist Harry Greb dedicata alle donne iraniane. E' stata realizzata in via Nomentana, sulla pensilina di una fermata degli autobus a pochi passi dalla sede dell'Ambasciata della Repubblica islamica dell'Iran in Italia.

Raffigura lo sguardo di una donna che filtra attraverso lo squarcio di un velo rappresentato come la finestra di un carcere. Subito al lato, l'immagine di speranza di una colomba che si allontana da quella “prigione” con il volto di Mahsa Amini, la donna arrestata per non avere indossato l'hijab in modo appropriato e morta il 16 settembre in circostanze più che sospette mentre era nelle mani della polizia. La sua vicenda è diventata il simbolo e l'ispirazione della protesta delle donne iraniane contro il regime islamico.

Nella parte alta dell'opera campeggia la parola “Libertà” scritta al contrario, spiega l'artista, “in segno di protesta”.