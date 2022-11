Identificate le vittime

Il triplice omicidio di Prati.

Sono state identificate le due donne cinesi, uccise in via Riboty. Le prime vittime del killer di Prati. Avevano 48 anni, la più grande, morta nell’appartamento e 43 la più, giovane, accoltellata sul pianerottolo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti Giandavide De Pau, l'uomo in carcere da sabato per i tre delitti, le avrebbe colpite a morte dopo aver avuto un rapporto sessuale con entrambe. Ci sono voluti quasi sei giorni per ricostruire la loro identità.

De Pau dopo via Riboty si è spostato con la sua auto in via Durazzo, da Marta Torres. Forse per chiedere aiuto. Un rifiuto avrebbe scatenato la sua rabbia. Poi ha lasciato la casa della terza vittima. Ma HA avuto un incidente. La vettura, la stessa con cui accompagnava in giro Michele Senese, è stata recuperata ANCORA capovolta da un carro attrezzi e portata nel deposito giudiziario dove e stata ritrovata dalla squadra mobile. All’interno è stato rinvenuto un coltello da cucina, ma non è ancora chiaro se sia l’arma usata per il massacro delle tre donne. Il 51enne comparirà davanti al giudice a Regina Coeli per l’interrogatorio di garanzia.

Nel servizio di Pasquale Notargiacomo l'intervista a Elena Ma - Presidente Associazione Internazionale Turismo e Cultura