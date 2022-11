Impennata delle polveri sottili, è allarme smog

Poca dispersione e alta umidità in tutto il Lazio. Non accennano a cambiare le condizioni meteo che negli ultimi giorni hanno fatto impennare le concentrazioni di polveri sottili a Roma e in tutti i capoluoghi della regione. E preoccupa il fatto che questo sia accaduto con gli impianti di riscaldamento ancora spenti, dato che sono proprio questi la principale fonte di particolato sottile nell'aria.

Ieri, forse a causa di una leggera ventilazione, nessuna centralina della Capitale ha segnalato sforamenti nei limiti delle polveri sottili. Ma si tratta di una breve tregua. Il Comune non parla di emergenza, ma raccomanda ai cittadini di ridurre l'esposizione prolungata alle alte concentrazioni di inquinanti e li invita a usare il trasporto pubblico, mezzi privati condivisi o quelli a basse emissioni (ibridi o elettrici).

Rimane fino al 31 marzo lo stop per i veicoli più inquinanti.

Nel servizio di Mauro Scanu, l'intervista ad Alessandro Di Giosa, dirigente dell'Arpa Lazio