Inchiesta cooperative, occhi puntati sull'uso di fondi pubblici

Impiego di fondi pubblici, rapporti con l'erario e i dipendenti, accertamento dei soggetti coinvolti. Sono queste - come emerge da una nota del Procuratore capo di Latina, Giuseppe De Falco - le direttrici da cui muove l'indagine sulle cooperative gestite dalla moglie e la suocera - quest'ultima indagata per malversazione, vale a dire l'utilizzo di contributi pubblici per fini diversi da quelli previsti - di Aboubakar Soumahoro, deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra, che pur non essendo al momento coinvolto si è autosospeso dal gruppo parlamentare.

Sotto la lente ora ci sarebbero gli affidamenti di denaro arrivati alla cooperativa. Senza Gare. Diversi milioni incassati in 18 anni di attività. L'indagine nasce dalla denuncia di una ventina di lavoratori, raccolta dal sindacato Uiltucs, che lamentavano di non essere stati pagati o la richiesta di false fatture per avere i loro compensi.

Gli accertamenti sulle coop, che si occupano di accoglienza a migranti e richiedenti asilo nel territorio pontino, tra i comuni di Sezze e Roccagorga, partono da notizie arrivate da una pluralità di fonti pubbliche e private, aggiunge la Procura, e al momento devono essere approfondite. Soumahoro ha spiegato il passo indietro dicendo di credere nei valori dell'integrità e ha ammesso di sapere degli stipendi non pagati, aggiungendo di non perdonarsi la leggerezza e che non si sarebbe candidato se avesse saputo dell'inchiesta.