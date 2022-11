L'inchiesta di Gianni Bisiach sulla Mafia datata 1962: "Rapporto da Corleone"

Le telecamere della Rai arrivano in questo centro agricolo a 60 km da Palermo dove vivono 15mila abitanti, di cui 4mila analfabeti e 3mila disoccupati. La riforma agraria qui non ha dato i suoi frutti perché un'ombra minacciosa pesa su questo paese, segnandone irrimediabilmente la storia. Nell'inchiesta di Bisiach, che risale al 1962, emerge lo spaventoso numero di morti ammazzati dal dopoguerra nella zona di Corleone. La mafia, forte del consenso popolare che si basa su un'assoluta omertà, per anni ha cercato di sostituirsi al potere costituito e alle sue leggi.