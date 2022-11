La mamma di Pamela ricevuta al Quirinale

Alessandra Verni, madre di Pamela Mastropietro, la diciottenne massacrata e uccisa 5 anni fa a Macerata, ha incontrato al Quirinale il Consigliere del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’incontro è avvenuto dopo l’invio di una lettera-appello da parte della donna indirizzata al Capo dello Stato e inviata anche alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al Ministro della Giustizia Carlo Nordio.

Intanto è stata fissata per il 23 novembre al Tribunale di Perugia l'udienza per l'appello bis per Innocent Oseghale relativamente all'aggravante della violenza sessuale su Pamela Mastropietro. La Cassazione ha infatti confermato la condanna del nigeriano per aver ucciso e fatto a pezzi la ragazza, disponendo invece un appello bis per l'aggravante della violenza sessuale. Se l’aggravante dovesse cadere, per Oseghale, condannato all’ergastolo in primo e secondo grado, potrebbe esserci uno sconto di pena.





Il servizio di Isabella Di Chio