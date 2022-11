La ricostruzione delle ultime ore

Tutto cominciò il 29 gennaio 2018, quando Pamela, 18 anni, si allontanò dalla comunità Pars di Corridonia, cui era stata affidata. L’allarme per la fuga fu immediato, dato che aveva lasciato documenti e cellulare in comunità. Venne poi rinvenuta fatta a pezzi in due trolley, abbandonati sul ciglio della strada. Dalle immagini di sicurezza di Macerata le forze dell’ordine riuscirono a ricostruire i suoi ultimi spostamenti, che dalla zona della farmacia portavano a via Spalato, nella mansarda in cui abitava Innocent Oseghale, un nigeriano inquadrato dai video. Fermato, negò di averla uccisa.

Il servizio di Ines Siano