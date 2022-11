Lavori notturni

Continuano i lavori per rinnovare i binari della metro A di Roma. Dopo quarant'anni di servizio, c'è bisogno di sostituirli: dal 4 di luglio ogni notte gli operai cambiano 70 metri di binari e traversine. E così si andrà avanti sino a metà del 2023 come racconta nell'intervista di Mauro Scanu, il direttore generale di ATAC, Alberto Zorzan. Lavori infrastrutturali che riguardano anche la rete dei tram in vista dell'arrivo dei nuovi mezzi previsto per il Giubileo. Difficile invece la situazione di ascensori e scale mobili nella metropolitana: in Commissione Capitolina dei Trasporti è emerso che di questi strumenti uno su quattro è fuori uso.