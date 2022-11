Le accuse degli studenti del liceo Rossi di Roma

Se le accuse mosse dagli alunni e dalle alunne del liceo artistico Enzo Rossi di Roma siano fondate è quanto accerteranno il dirigente scolastico e l’ufficio scolastico regionale del Lazio.

Al momento la scuola non si esprime su quanto riferito in una conferenza stampa ieri da alcuni ragazzi e ragazze, ma si limita a assicurare che gli studenti saranno ascoltati.

“Cercheremo di capire senza sottovalutare e cercheremo un approccio costruttivo" ha dichiarato la vicepreside Luciana Bascia, che davanti alle telecamere precisa: “per noi è più importante il rapporto diretto con i ragazzi”.

Di certo le accuse mosse dagli studenti del liceo - occupato per una settimana e ora tornato operativo - sono allarmanti. Parlano di frasi razziste, discriminazioni verso studenti disabili, e allusioni sessuali fatte da un professore ai danni di alcuni di loro. Una ragazza sostiene di essere stata penalizzata nei voti dopo aver respinto le avances del docente.

La vicenda si inserisce anche tra le motivazioni che porteranno alcuni studenti a partecipare al corteo indetto per domani, venerdì 18, per contestare quello che viene definito il modello di scuola-gabbia e una scuola, scrivono ancora i ragazzi, che non dà sicurezza.

“Invito gli studenti a segnalare tutto al preside, al mio ufficio e alle forze dell'ordine” ha detto il direttore dell’ufficio scolastico regionale del Lazio, Rocco Pinneri. Che ha aggiunto: ”La vicenda non era stata segnalata in precedenza al mio ufficio. Ho chiesto immediatamente una relazione al Preside poiché le accuse avanzate erano molto pesanti. I fatti portati all'attenzione del dirigente scolastico dagli studenti sembrerebbero però non recenti, risalenti all'anno scorso.

Gli studenti invece sostengono di aver segnalato da tempo il comportamento del professore che da alcuni giorni risulterebbe assente.

Il servizio di Valentina Fenu