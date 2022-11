Operazioni di soccorso della "Laura Bassi", a bordo un giovane ufficiale di Gaeta

C'era anche un giovane di Gaeta, Giampiercosmo Di Tucci, secondo ufficiale di coperta, a bordo della nave oceanica italiana "Laura Bassi" che l'altro giorno, durante la navigazione, ha tratto in salvo nelle acque del Mar Ionio, 92 naufraghi tra cui 49 uomini, 20 donne e 23 bambini. Viaggiavano in condizioni molto precarie su una barca a vela di 15 metri. I migranti erano quasi tutti provenienti dall’Afghanistan e tra loro c’erano anche 23 bambini. Le operazioni di recupero sono durate quattro ore. Il Sindaco di Gaeta Cristian Leccese appresa la notizia, ha espresso apprezzamento e gratitudine al comandante e all'equipaggio della "Laura Bassi" e, in particolar modo, a Giampiercosmo Di Tucci, in attesa di poterlo incontrare di persona e ringraziarlo a nome della comunità gaetana.