Oscar della sanità, il Lazio è la regione più premiata

E’ il Lazio la regione più premiata agli oscar della sanità del 2022, che ormai da 5 anni vengono assegnati alle strutture pubbliche e private per i migliori progetti basati sugli standard Lean, che mettono al centro il paziente e puntano a eliminare sprechi e inefficienze organizzative.

La migliore idea progettuale in assoluto è quella del Policlinico Tor Vergata di Roma, per la sua attivazione di un ambulatorio infermieristico delle malattie croniche, in stretta integrazione coi medici di famiglia, per prevenzione e gestione sui pazienti anziani.

Terzo posto nella stessa categoria per l’Umberto Primo con Team emo-feel, sulle soluzioni condivise per una presa in carico del paziente emofiliaco: premiati anche il Gemelli e l’Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata.

Un premio sempre più ambito, visto che quest’anno hanno partecipato 92 aziende con ben 206 proposte.

Nel servizio di Filippo Pala le interviste a Giuseppe Quintavalle - Direttore Generale Policlinico Tor vergata, Marco De Fanti - Direttore generale Fondazione Policlinico Gemelli, Alessandro Bacci - Responsabile Scientifico Lean Award