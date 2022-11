Pandemia energetica per le PMI, Federlazio ne ha monitorate 200

Oltre sette imprese su dieci hanno visto crescere in maniera drammatica i costi per la fornitura dell’energia elettrica, cinque su dieci quelli del gas. Un’indagine di Federlazio ha monitorato 200 imprese della regione. “ È un’ennesima pandemia, questa volta energetica, quella che si sta abbattendo sulle Piccole e medie imprese” – ha dichiarato Luciano Mocci, Direttore Generale dell'associazione. Nonostante le evidenti difficoltà gli imprenditori non mollano e solo il 9% si trova in una condizione di grave sofferenza economica mentre il 47% dichiara che pur registrando impatti negativi, la propria attività aziendale non è stata compromessa. Le aziende che producono ceramica, nel distretto industriale di Viterbo e quelle della logistica sono quelle che hanno subito gli impatti più pesanti. La ristorazione resiste nonostante i rincari, mentre il settore metalmeccanico e della lavorazione dei metalli risente degli aumenti, il 20% delle aziende considera a rischio l’attività. Le prospettive per i prossimi mesi indicano la resilienza delle imprese come fattore fondamentale per la tenuta del sistema delle piccole e medie imprese nel Lazio in attesa di interventi significativi a livello europeo e nazionale per contenere i prezzi delle materie prime e dell’energia

Nel servizio di Antonia Moro l'intervista a Luciano Mocci, direttore generale di Federlazio