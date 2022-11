Pietralata. Stadio della Roma si, stadio della Roma no. La cittadinanza chiede garanzie

Oltre 61mila posti, un museo, un negozio per il merchandising, bar e fuori un parco di 140mila metri quadri.

È il nuovo stadio della Roma, che salvo imprevisti sorgerà a Pietralata per il 2027, anno del centenario del club e che costerà 582 milioni.

I residenti della zona vogliono trasparenza sul progetto dello stadio della Roma. Vogliono conoscere l’impatto sul quartiere e la valenza delle infrastrutture.

La Conferenza dei Servizi si pronuncerà a metà gennaio.

Alcuni dettagli sul progetto

Fuori dall'impianto ci sarà anche un secondo parco da 47 mila metri quadri con giochi per bambini, un anfiteatro all'aperto e un centro sportivo con 5 campi da tennis, altrettanti da padel, 3 da basket e 3 da calcetto. Previsti anche 4.044 posti auto e 10 mila stalli per bici e moto. Numeri che dovrebbero garantire l'approdo con il mezzo privato di circa 22 mila tifosi.

Per il trasporto pubblico non lontano dall'impianto ci sono le stazioni Tiburtina e Quintiliani della metro B. Tre i ponti ciclopedonali: uno da via Livorno, uno dalla stazione Tiburtina e l'ultimo per collegare l'ospedale Pertini all'area.

Il servizio di Rossella Santilli, che ha parlato con i comitati di quartiere