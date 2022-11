Porte aperte della Croce Rossa per chi dona coperte. Coldiretti organizza la spesa sospesa

Il 13 novembre è la giornata mondiale dei poveri, voluta da Papa Francesco.

In molte sedi dei Comitati della Croce Rossa italiana di Roma e Provincia, in alcuni Municipi della Capitale, porte aperte per chiunque voglia donare coperte nuove o in buono stato in busta chiusa, da destinare alle persone senza dimora della Capitale. Quello che verrà raccolto sarà poi distribuito alle persone che vino in strada dalle unità mobili della croce Rossa.

Anche Coldiretti si è mobilitata. Nel tradizionale mercato di Campagna amica è possibile lasciare la cosiddetta spesa sospesa che chi ha bisogno potrà poi ritirare.

Il servizio di Antonio Scoppettuolo