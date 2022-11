Prostituzione nei centri massaggi: due arresti a Roma

Case di appuntamento spacciate per centri massaggio. Questa è l'ipotesi investigativa con cui i carabinieri della compagnia di Roma Piazza Dante hanno messo i sigilli a quattro abitazioni private all'interno delle quali donne di nazionalità cinese si prostituivano. L'indagine, coordinata dalla procura della Repubblica di Roma ha portato a un appartamento in una palazzina in via Marsala (Piazza Vittorio) dove i Carabinieri hanno fatto irruzione arrestando una donna cinese di 51 anni gravemente indiziata di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Insieme alla donna, a capo di tutto secondo le indagini, in manette anche un uomo cinese di 43 anni, per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo ha tentato di divincolarsi, colpendo i militari. Entrambi sono indiziati di essere i promotori ed effettivi gestori dell'attività di reclutamento di connazionali indotte a fornire prestazioni sessuali all'interno di quattro appartamenti, 2 ubicati a Roma, 1 a Pomezia e 1 a l'Aquila, per i quali curavano la pubblicità su siti internet e organi di stampa. La donna e l'uomo sono stati condotti in carcere in attesa della convalida, a seguito della quale il tribunale di Roma ha disposto per lui la permanenza in carcere e per lei gli arresti domiciliari.

Il video del blitz dei Carabinieri nel centro massaggi di via Marsala