Riapre il Ponte di Ariccia, all'inaugurazione anche Matteo Salvini

Gli applausi dei residenti al passaggio dell’autobus Cotral dopo 12 anni di interdizione ai mezzi pesanti. La scena è tutta per il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini intervenuto al taglio del nastro dell’infrastruttura, inaugurata oggi. “I ponti servono per unire”, dice il vicepremier.

Interrogato sul rischio che opere strategiche finanziate con i fondi del PNRR, come le ferrovie Roma-Lido e Roma-Viterbo, restino al palo per un ritardo nella presentazione dei progetti, risponde: “Nelle prossime ore lavoreremo per salvare 2 miliardi e 24 interventi in tutta Italia di Anas che altrimenti saltano. Altri 4 miliardi di opere pubbliche, strade, ponti e viadotti vanno messi in sicurezza nelle prossime settimane”. Poi annuncia: “A Roma c'è il problema della metto C e incontrerò il sindaco Gualtieri la prossima settimana. Tante opere che al momento sono o in ritardo o sulla carta, il mio compito è sbloccarle e creare lavoro".

Quanto al termovalorizzatore della Capitale, il Ministro conferma la necessità dell’impianto per far uscire la Capitale dall’emergenza immondizia: “I rifiuti o li trasformi in energia o te li trovi in strada a dar da mangiare ai cinghiali”.



C’è spazio anche per prossime elezioni nel Lazio. “Noi siamo pronti - dice il Segretario della Lega - aspettiamo il candidato del centrodestra”, la stoccata a Fratelli d’Italia che ancora non scioglie la riserva sul nome.

Quanto alla scelta tra un civico e politico, il Ministro non ha dubbi: “Meglio un politico”.

Nel servizio di Ilaria Dionisi: Aldo Isi, amministratore delegato Anas e Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture