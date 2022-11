Roma, dal centro alle periferie si intensificano i controlli per scongiurare incidenti

Nelle serate del fine settimana comincia a movimentarsi Trastevere, sotto lo sguardo attento delle forze dell'ordine che mettono in campo il servizio di prevenzione per la movida. Così come deciso dal Prefetto Bruno Frattasi.

La scorsa notte gli agenti della Polizia di Stato, solo nel posto di blocco su Corso di Francia, hanno identificato 130 persone, controllati 95 veicoli, elevate 11 contravvenzioni al codice della strada. Una persona è stata segnalata per uso di stupefacenti con il sequestro di 10 grammi di marijuana. Tre le persone persone denunciate per guida sotto effetto di droga.

Nel piano delle verifiche sulla sicurezza stradale, predisposto anche dal Comando Generale della Polizia Locale di Roma Capitale, soltanto la notte scorsa, le pattuglie hanno effettuato oltre 3.000 accertamenti. In totale sono state elevate 458 sanzioni, delle quali 380 per superamento dei limiti di velocità. Più di 40 le persone trovate con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Per i trasgressori è scattato il ritiro delle patenti e in alcuni casi la denuncia.

I controlli ai pubblici esercizi da parte della Polizia Locale, si sono concentrati nelle zone più calde della movida romana, soprattutto a Trastevere dove alcuni minimarket sono stati sorpresi dagli agenti a vendere anche oltre l'orario consentito.

Nel servizio di Rossella Santilli, l'intervista a Manuela Rubinacci (Commissariato PS Trastevere) e al Ten. Colonnello Alessandro Dominici (Nucleo Radio Mobile Roma)