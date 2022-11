"Scioglimento A.i.d. e liquidazione Karibù"

Scioglimento del Consorzio A.i.d. e liquidazione coatta della cooperativa Karibù. E' questa la proposta degli ispettori inviati dal ministero delle Imprese e del Made in Italy. A riferirlo è stato il ministro Adolfo Urso, al question time alla Camera. "Grave carenza gestionale e irregolarità amministrative. E' questo il quadro che viene fuori dopo l'ispezione del 28 novembre" ha aggiunto Urso rispondendo all'interrogazione parlamentare sulle vicende che coinvolgono le due cooperative pontine impegnate nell'accoglienza di migranti e amministrate da Marie Terese Mukamitsindo, suocera del deputato Aboubakar Soumahoro, eletto con l'alleanza verdi e sinistra. Per Karibù saranno quindi nominati i commissari liquidatori. 491 mila euro di sanzioni alla cooperativa applicate dalla prefettura di Latina dopo decine di ispezioni tra il 2017 e il 2019. mentre tra il 2018 e il 2022 le sanzioni comminate al consorzio A.I.D. sono state di circa 38 mila euro ha detto il ministro Urso. Ieri davanti all'ispettorato del lavoro di Latina Marie Terese Mukamitsindo ha ammesso di aver lasciato senza stipendio anche per due anni i suoi dipendenti. La donna ha firmato il primo verbale di conciliazione con cui ha riconosciuto quanto rivendicato da una sua lavoratrice. Dovrà risarcirla. Intanto l'inchiesta della procura pontina va avanti. Truffa aggravata, false fatturazioni e malversazioni di erogazioni pubbliche i reati che i magistrati contestano a Mukamitsindo. Sotto la lente della guardia di finanza il fiume di denaro che in vent'anni è finito nelle casse delle due cooperative.

Il servizio di Francesco Trapanotto