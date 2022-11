Soluzioni per la Valle del Sacco

Tutte le gare per la caratterizzazione di tutti i siti, operazione che precede la bonifica, sono state aggiudicate e le ditte selezionate. Giornata storica per il frusinate e i suoi cittadini. Entra nella fase operativa il progetto di bonifica della valle del sacco, meglio conosciuta come la valle dei veleni.

Nel servizio di Gemma Giovannelli le interviste a Massimiliano Valeriani - Assessore Ciclo Rifiuti Regione Lazio; Marco Galli - Sindaco di Ceprano; Daniele Leodori - Presidente Vicario Regione Lazio