Spese sotto l'albero

Tanta voglia di normalità ma poca capacità di spesa. Una indagine di Confcommercio analizza le previsioni di spesa per lo shopping natalizio dei romani. Resta forte la tendenza agli acquisti on line ma è grande il desiderio di fare compere "sotto casa". Resistono i prodotti enogastronomici, in ripresa il settore dell'abbigiamento.

nel servizio di Ines Siano le intervista e Pier Andrea Chevallard - Commissario Confcommercio Roma e Romolo Guasco Direttore Confcommercio Roma