Torna la domenica gratis ai musei

A Roma, come in altre città italiane, torna l'iniziativa “Domenica al museo”, che vede i Musei statali e civici aperti gratis ogni prima domenica del mese. Oggi lunghe file ai Musei capitolini e al Vittoriano, al Circo Massimo e ai Fori Imperiali. “Bene i musei gratis" il parere di alcuni, per altri non far pagare del tutto l'accesso al museo è sbagliato perché impoverisce il valore del nostro patrimonio artistico e culturale.

Il servizio di Gemma Giovannelli