Un volto nuovo alla Stazione Termini

Piazza dei Cinquecento cambierà volto per il Giubileo 2025: sarà uno spazio più vivibile, verde, con gli stalli dei bus concentrati dal lato di via Giolitti. Un'area più sicura. Oggi la piazza rappresenta un rifugio per decine di diseredati.

Nel servizio di Rossella Santilli:

. Valter Capone, Grandi Stazioni FS

. Pierfrancesco Canali, Agenzia per la Mobilità