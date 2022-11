Vasco Rossi in Campidoglio, fan in delirio

Vasco Rossi premiato a Roma.

L'assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda Alessandro Onorato ha accolto il cantautore emiliano in Campidoglio. Fan in delirio. Il sindaco Gualtieri ha consegnato al cantautore emiliano la “Lupa Capitolina”, simbolo di Roma. Blasco ha annunciato il suo nuovo tour per l'estate 2023. Le date a Bologna, Roma, Salerno e Palermo.