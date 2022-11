Vittime delle strada, il ricordo

Una messa celebrata dal vescovo ausiliario di Roma, Monsignor Paolo Ricciardi a Santa Maria in Traspontina, in via della Conciliazione a Roma. Un modo per ricordare le vittime della strada nella giornata a loro dedicata.

Monsignor Ricciardi ha chiesto che non scenda mai l’indifferenza su questi morti. “Bisogna mettere la parola fine - ha anche detto - alle stragi di giovani innocenti”.

In chiesa tante mamme e papà di giovani che hanno perso la vita in incidenti stradali.

Nel servizio di Rossella Santilli le voci e i ricordi di alcune di queste madri.