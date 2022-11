Voglia di arte: boom di visitatori a Roma

Italiani, ma soprattutto tanti stranieri, provenienti dall'Europa e Stati Uniti, sono tornati in grande stile dopo la lunga fase negativa della pandemia. E gli effetti si fanno sentire soprattutto nei monumenti simbolo della capitale, Colosseo, primo fra tutti. Lunghe file anche davanti ai musei più importanti della città: se i Vaticani restano chiusi per la festività di Ognissanti, i turisti si riversano su altre mete, come i Capitolini. In questo periodo Roma offre anche un ampio ventaglio di mostre: quella dedicata a Van Gogh a Palazzo Bonaparte nella centralissima Piazza Venezia. Massiccia anche la presenza di visitatori italiani, provenienti da ogni parte dello stivale. E chi non ha la prenotazione, l'attesa per entrare si fa lunga, fino a quattro ore.