Fiaccolata per la legalità

Le voci di un quartiere che non accetta di rimanere ostaggio della criminalità. A Cinecittà le fiaccole illuminano le strade dopo l'ennesimo episodio di violenza.

Cinque donne, componenti della famiglia Casamonica, si presentano a un bar del quartiere. Il giorno prima avevano consumato e se n'erano andate senza pagare, secondo quello che ormai è diventato un rituale. L'indomani però trovano la titolare: Graziella Crialesi ha pagato con cinque giorni di prognosi la sua ribellione ai numerosi furti. Ma ora dice: ora non sono sola. Accanto a lei c'è anche don Antonio Coluccia che da anni si batte per la legalità nei quartieri di Roma. Sono state le associazioni e i comitati di quartiere a organizzare la fiaccolata della legalità. Dall'assessora alla legalità Monica Lucarelli la proposta di un consiglio comunale aperto da tenere proprio a Cinecittà.